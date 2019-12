Maan en Tony Junior beëindigen relatie

Tony herhaalde die woorden bij precies dezelfde foto van het stel in gelukkiger tijden. Beide artiesten benadrukken dat ze zonder ’sensatie’ uit elkaar zijn gegaan. „We houden ontzettend veel van elkaar en zullen altijd in elkaars hart zitten. Er is geen sensatie, niks heftigs maar gewoon twee mensen die hebben besloten om hun eigen weg te gaan.”

De Zo kan het dus ook-zangeres en dj, die sinds 2017 samen waren, kijken terug op een fijne periode. „Ik heb de afgelopen jaren de mooiste tijd in de liefde ervaren, we hebben zoveel van elkaar geleerd, zijn samen gegroeid naar iets wat we nog niet kenden en we brachten beiden iets bij elkaar naar boven wat ons als persoon heeft verrijkt”, schrijven beiden. „Daar ben ik je heel erg dankbaar voor en dat zal ik voor altijd koesteren.”