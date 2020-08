Addy van den Krommenacker wil geen zangcarrière

Het nummer Mai più, een Italiaanse cover van Unchained Melody, doet het sinds dit weekeinde redelijk goed op downloadplatform iTunes. Addy nam het al in 2010 op. De producer van het nummer had het recent onverwacht uitgebracht.

„Ik vind het nu heel leuk en grappig omdat ik vroeger altijd gedroomd heb om een single uit te brengen. Het is toch geweldig dat je dit nog krijgt in je leven”, reageerde Addy op Radio 1. „Maar ik ga gewoon lekker door in de mode. Ik vind het zo fantastisch om het werk te doen wat ik mag doen. En dat hoop ik echt nog heel veel jaar te doen.”