Familie Chris Cornell brengt album uit

Op het album staan tien covers die de rockster voor zijn dood opnam. „Dit album is zo speciaal”, vertelt Vicky, de weduwe van Cornell. „Het is een stukje kunst wat Chris van voor naar achter heeft bedacht. Dit moment is bitterzoet want hij had dit zelf moeten doen maar daarnaast zijn we ongelooflijk dankbaar.”

Ook Chris’ dochter Toni vindt het album erg speciaal. „We hebben dit album van dichtbij geproduceerd zien worden en daardoor hebben we zoveel goede herinneringen aan de muziek. Ik ben heel blij dat we dit album mogen delen.”

Chris Cornell overleed in mei 2017 door zelfmoord. De leadzanger van rockbands Soundgarden en Audioslave werd 52 jaar oud.