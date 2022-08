Komt het ooit nog goed tussen Meghan en de Britse royals? ’Het vergt veel moeite om te vergeven’

„Het vergt veel meer energie om niet te vergeven”, aldus de hertogin op de vraag of het nog goedkomt tussen haar en de families. „Maar het vergt ook veel moeite om te vergeven”, zegt Meghan.

Sinds het begin van haar relatie met Harry heeft Meghan altijd al onder een vergrootglas in de media gelegen. Dat veranderde niet toen zij en haar man twee jaar geleden een stap terug deden binnen de koninklijke familie en naar de Verenigde Staten verhuisden. De wonden van deze media-aandacht zijn volgens de hertogin „nog steeds aan het helen”. Het is bovendien de reden dat ze zich tot nu toe naar eigen zeggen stilhoudt, ook al zou ze er wel over kunnen vertellen.

„Ik heb nooit iets getekend waardoor ik niets mocht zeggen. Ik kan over mijn hele ervaring vertellen, maar kies ervoor om dat niet te doen.” In een interview met Oprah Winfrey vertelde ze vorig jaar samen met Harry openhartig over haar ervaringen met de Britse koninklijke familie. „Ik heb veel te zeggen, totdat ik dat niet meer heb”, zegt Meghan mysterieus na een korte stilte. „Soms is de stilte ook nog onderdeel van het lied.”