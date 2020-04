’Koningin Elizabeth wil geen saluutschoten op verjaardag’

Het is traditie in het Verenigd Koninkrijk om op de verjaardag van de koningin rond het middaguur saluutschoten af te vuren bij de Tower Bridge en in Hyde Park. Maar deze traditie wordt dit jaar overgeslagen om haar verjaardag in stilte te vieren. Dit is volgens de paleisbron geheel in lijn met de wensen van de koningin.

De officiële viering van de verjaardag van koningin Elizabeth, het zogeheten Trooping the Colour, gaat dit jaar ook al niet door in de traditionele vorm. Vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus is er op 13 juni geen parade en evenmin een balkonscène, meldde Buckingham Palace eerder. Er zouden ook geen plannen zijn voor een alternatieve viering.

Elizabeth viert haar verjaardag met haar echtgenoot prins Philip in Windsor. Als ze gaat videobellen met overige familieleden, zullen dat privételefoontjes zijn. Haar zoon prins Charles bevindt zich in Schotland, kleinzoon William is mijn zijn gezin in Norfolk. Prins Harry bevindt zich met Meghan in hun nieuwe woonplaats Los Angeles.