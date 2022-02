Diederik Jekel is tips over ’handjes wassen’ ook zat

Buys Ballot, Moll, Lipperhey, Huygens, Van Leeuwenhoek, Drebbel, Stevin en Kamerlingh Onnes: zij verrichtten baanbrekend werk. Zonder hen geen onderzeeboten, MRI-scanners of foto’s van baby’s in de baarmoeder. Maar wie kent deze namen niet vooral van straatnaambordjes?

Diederik Jekel: „Eigenlijk een beetje getikt: iedereen kan wel vijf voetballers opnoemen, of je van voetbal houdt of niet. Vijf wetenschappers lukt bijna niemand. Toch is alles wat je gebruikt, bezit of doet, uiteindelijk bedacht of gemaakt dankzij wetenschappers. Daarnaast is het hartstikke leuk om te weten dat wij in ons kleine kikkerlandje echt fantastische uitvindingen en ontdekkingen hebben gedaan.”

Jekel die sinds het covid-tijdperk in onder meer RTL Boulevard de kijker over het virus bijpraat, weerspreekt dat het programma tot doel heeft meer eerbied voor de wetenschap te kweken, iets wat tanende lijkt. „Gelukkig zijn het geloof en vertrouwen in de wetenschap in het algemeen nog steeds erg hoog.”

„Wel is het een probleem dat veel mensen niet weten hoe zoiets wordt bedreven. Dat het niet zomaar een mening is. En dat je niet met een paar avonden achter de computer tot dezelfde diepgang kunt komen. Je bent ook niet na een paar potjes online tennis beter dan Nadal. Maar omdat dit over het dagelijks leven gaat, denken mensen: Hé, ik heb óók een dagelijks leven, dan kan ik dat ook.’”

De experimenten in Jekels jacht worden zoveel mogelijk onder dezelfde omstandigheden nagedaan. De startaflevering draait om het dopplereffect, ontdekt door Buys Ballot. Onontbeerlijke ingrediënten voor deze vondst waarbij de waargenomen golflengte en frequentie veranderen als een bron naar je toe of van je af beweegt, waren een stoomtrein, een hoornblazer en twee mensen met een absoluut gehoor die als meetinstrument werden ingezet. Een ’tien jaar lang gekoesterde droom’ van treinfanaat Jekel ging in vervulling.

Hartinfarct

Wat hebben we nu nog voor lol van Buys Ballot? „Hij heeft het KNMI opgericht en het dopplereffect wordt gebruikt om een eventueel hartinfarct op te sporen en om andere sterren te ontdekken en daar misschien ooit leven te kunnen opsporen.”

„Minder leuk is dat het ook wordt benut bij de lasergun van de politie die meet of je te hard rijdt.”

Zelfs de uitvinding van de iPhone is gestoeld op experimenten van weleer, betoogt Jekel. „Dat begon met iemand die onderzocht hoe het zit met elektriciteit in vreemde materialen. We hebben zoveel te danken aan de nieuwsgierigheid van zulke mensen. Bij wie het kriebelde: ik wil snappen hoe dit werkt.”

Was het fijn om iets zonder het woord corona te maken? „Ach, het is zo’n zegen”, verzucht hij. „Op de dag dat we het daar niet meer over hoeven te hebben, gaat er ook bij mij een grote fles champagne open.”

„Een deel van de mensen die soms terecht boos is, denkt dat ik er debet aan ben. Geloof me: ik vind het zelf ook honderd keer leuker om over deze mooie uitvindingen te praten dan over het nut van handjes wassen.”