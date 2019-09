Duncan Laurence: ’Geduld wordt altijd beloond’

Duncan schrijft dat hij vaak de vraag krijgt hoe de afgelopen maanden voor hem zijn geweest. „Om eerlijk te zijn is het een gekke achtbaan geweest”, antwoordt de zanger nu. „Er zijn momenten geweest dat ik mezelf heel hard moest knijpen om mezelf ervan te overtuigen dat ik niet aan het dromen ben. Het vasthouden van de glazen trofee, zingen voor bijna 200 miljoen mensen, optreden op grote festivals, toeren door Europa, doen wat ik het liefste doe: muziek maken.”

Toch was het niet alleen rozengeur en maneschijn voor de zanger. Zo zag hij zijn relatie stranden. „Er zijn hartenbreuken geweest. Momenten van onzekerheid. Momenten waarop ik druk voelde. Maar om de een of andere reden heb ik het gevoel dat alles het waard zal zijn.” Duncan leerde ook veel van de afgelopen periode. „Ik heb geleerd dat hard werken en geduld altijd worden beloond.”

Ook is de zanger zijn fans enorm dankbaar voor alle steun. „Bedankt dat jullie in mij geloven, jongens. Ik weet dat het niet mogelijk is, maar ik zou willen dat ik jullie allemaal persoonlijk kon knuffelen... dus laten we nu virtueel knuffelen.” Als kers op de taart belooft Duncan wederom dat de opvolger van zijn songfestivalhit Arcade niet lang meer op zich laat wachten. „Dit is nog maar het begin want single #2 komt eraan en ik kan niet wachten om die te delen.”