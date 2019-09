Billy weer terug in Utopia

Billy was een van de allereerste bewoners van Utopia. Van 2013 tot 2014 leerden we haar vooral kennen door haar relatie met Ruud. In 2016 keerde ze terug om vorig jaar weer weggestemd te worden.

In Utopia gaat ze onder andere haar ex Jessie tegenkomen, met wie ze na Ruud een relatie had. Vorige maand werd bekend dat Utopia in november definitief stopt. En dus is Billy net op tijd terug om kans te maken op de winst. Ze moet daarvoor dan wel haar nieuwe vriend Chris voor een aantal maanden achterlaten.