Taylor Swift en moeder doneren 50.000 dollar aan coronaslachtoffer

De fan van Swift, Vickie Quarles, en haar vijf dochters verloren in december afgelopen jaar hun man en vader aan Covid-19. Vrienden van het gezin begonnen na zijn overlijden een digitale geldinzamelingsactie om het gezin te helpen. De actie had als doel om 50.000 dollar op te halen, maar dat bedrag werd woensdag in één klap overtroffen door de gulle gift van de Love Story-zangeres. In totaal is er nu meer dan 61.000 dollar opgehaald.

Vickie en haar gezin zijn ’enorm dankbaar’ voor de donatie van Taylor en haar moeder. „Ik ben diep ontroerd”, vertelde Vickie aan E! News. „Ik hoop dat ik mijn dochters op kan voeden met dezelfde compassie en zorgzaamheid als Taylor en Andrea.”

Het is niet de eerste keer dat de 31-jarige zangeres fans bij staat die het moeilijk hebben tijdens de coronacrisis. Zo gaf ze eind vorig jaar 26.000 dollar aan twee alleenstaande moeders die achterliepen met het betalen van hun rekeningen. Ook betaalde Swift het collegegeld van fans in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.