’Geen ruzie binnen meidengroep Little Mix’

„We zeiden vanaf het begin al dat we gelijkwaardig zouden blijven, zelfs wanneer anderen mensen ons van het tegendeel zouden willen bewijzen. Dat is een van de redenen waarom we bij elkaar zijn gebleven”, zegt Jade. „We hebben elkaar altijd al opgebeurd als het tegen zat, dat is duidelijk. Mensen zijn niet stom, ze kunnen het zien als je op het podium niet met elkaar om kan gaan. Misschien is dat waarom mensen ons al bijna tien jaar lang zo volgen. We zijn familie.”

Afgelopen week werd bekend dat Jesy een tijdje uit de running zou zijn en als gevolg daarvan eerder ook al niet met de rest van de groep mee kon naar onder meer de uitreiking van de MTV EMA’s. Het is niet bekend wat er precies met haar aan de hand is, een woordvoerder van de groep gaf ’medische redenen’ aan.