Sinead O’Connor: ’Ik was al mijn hele leven moslim’

„Wie de Koran bestudeert, realiseert zich dat je je hele leven moslim bent en het niet beseft. Dat is mij overkomen”, vertelde ze over haar bekering. „Ik ben 52. Opgegroeid in een heel ander Ierland dan nu. Het was religieus gezien een zeer onderdrukt land (overwegend streng katholiek, nvdr.). Iedereen voelde zich ellendig. Niemand vond vreugde in God.”

Na het bestuderen van verschillende heiligen boeken van andere godsdiensten om ’de waarheid over God’ te vinden, las ze uiteindelijk ook de koran, al had ze veel ’vooroordelen over de islam’. “Toen ik hoofdstuk 2 las, besefte ik dat ik thuiskwam. Ik was al heel mijn leven een moslim. Ik besefte het alleen niet.” De hoofddoek die ze draagt, is volgens haar geen verplichting. „Er bestaan geen regels.”

Tijdens de talkshow op de Ierse zender bracht ze ook haar (enige) megahit Nothing compares 2U uit 1990 ten gehore. Dat ze nu weer optreedt, beschouwt ze als een comeback, na vijf jaar niets van haar te hebben laten horen. „Ik had jaren zo hard gewerkt, dat ik was opgebrand.”