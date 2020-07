’Allo ’Allo!-ster: Zo breidde ik mijn rol steeds verder uit

Tussen 1982 en 1992 was actrice Vicki Michelle te zien als serveerster Yvette Carte-Blanche in de legendarische comedyserie ’Allo ’Allo!. Ⓒ Getty Images

Tien jaar lang maar liefst liep ook in Nederland de BBC-serie ’Allo ’Allo!, van de komedieschrijvers die eerder ook al veel succes hadden met Wordt u al geholpen?. Van die cast is inmiddels iedereen overleden. En dat geldt ook voor het grootste gedeelte van de acteurs en actrices die de reeks over het knullige, Franse verzet tot een internationale tv-hit maakten. Die waren al relatief oud toen in 1982 de opnamen begonnen. Wie nog wél onder de levenden is en graag herinneringen ophaalt aan, wat zij noemt, een ’gouden tijd’, is actrice VICKI MICHELLE (69) die bekend werd door haar met rollende ’r’ uitgesproken ’Ohhhh, Rrrrenéééé’.