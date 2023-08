Zangeres Tori Kelly weer op tournee na ziekenhuisopname

De Take Control-tournee gaat op 14 augustus in Toronto van start en eindigt negen shows later, op 26 september, in Los Angeles. Ze geeft shows in onder meer New York, Boston en Chicago.

De bloedstolsels zouden ter hoogte van haar borst en benen hebben gezeten, meldde entertainmentwebsite TMZ toen. Op het moment van opname was Kelly buiten bewustzijn en verkeerde ze in kritieke toestand.

Kelly kreeg in de Verenigde Staten bekendheid door haar deelname aan de talentenjacht American Idol. In de jaren hiervoor was ze met name actief op YouTube. Haar muzikale hoogtepunten maakte ze in 2019 mee toen ze beloond werd met twee Grammy's. In 2016 en vorig jaar kwam ze niet verder dan een nominatie voor die Grammy Awards, een van de belangrijkste muziekprijzen ter wereld.