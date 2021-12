19 Kids and counting-ster Josh Duggar voor de rechter in kinderpornozaak

De zwaar christelijke familie Duggar kwam in 2015 in opspraak toen In Touch Weekly onthulde dat oudste zoon Josh tien jaar eerder had bekend dat hij vijf meisjes, onder wie vier van zijn zusjes, onzedelijk had betast. De familie stuurde hem naar een opvoedingskamp van de kerk en sprak met een bevriende politieagent, die geen officiële melding maakte en later zelf werd veroordeeld voor kinderporno. TLC trok daarop de stekker uit 19 Kids and counting.

Josh’ ouders Jim Bob en Michelle Duggar bevestigden het verhaal in een interview met Fox News en Josh bood zijn verontschuldigingen aan in een statement. Het misbruik was op dat moment verjaard dus volgden er geen juridische stappen. Eerder dit jaar werd Josh Duggar opgepakt wegens kinderpornobezit.

Dinsdag vond de juryselectie in de zaak plaats. Daarbij werd één eerder voorgeselecteerd jurylid vervangen, omdat deze persoon een aangetrouwd familielid bleek te zijn van de Duggars. De voormalig realityster staat terecht voor het verkrijgen en het bezit van kinderporno en kan voor beide aanklachten twintig jaar cel en een boete van 250.000 dollar krijgen.