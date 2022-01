Melissa McCarthy verloor 30 kilo: ’Dat nooit meer!’

Toen McCarthy net bij Gilmore Girls aan de slag was gegaan, kwam de actrice tien kilo aan en besloot ze dat het tijd was voor een streng vloeibaar dieet waarbij ze dagelijks slechts 500 kilocalorieën mocht hebben. Ze verloor ruim dertig kilo, maar voelde zich ook ’uitgehongerd en gek’. Sindsdien besloot ze zich niet langer druk te maken om het cijfer op de weegschaal.

„Ik zei tegen mezelf: ’Maak je er in godsnaam geen zorgen meer over’, en dat is wellicht het beste wat ik ooit heb gedaan. Ik stopte met alles te overdenken en was er niet meer zo nerveus en rigide over. Bizar dat dat heeft gewerkt”, vertelt ze aan This Morning. „Als mijn gewicht het meest interessante aan mij is, moet ik naar een lavendelboerderij in Minnesota gaan en mijn carrière opgeven. Er moet meer zijn.”