Britney lyrisch over moment met baby: ’Zat ik daar roze klei te eten’

De wereldberoemde artieste was te gast bij een gezin, waar ze onder meer tafeltenniste met de 4-jarige zoon Henry. „Het deed me denken aan mijn kinderen toen ze die leeftijd hadden. Ik wilde letterlijk wel op mijn knieën vallen.” Ook met de baby had ze een bijzonder momentje. Toen ze zag dat het kindje klei in haar mond stopte, schrok ze, maar de moeder liet weten dat het eetbaar was. „Dus zat ik daar met dat prachtige gezin roze klei te eten!”

De baby, waarop vele fans jaloers werden dat die op zo jonge leeftijd al zo dichtbij hún idool was, werd nog even vastgehouden door Britney. „Ze keek naar me op alsof ze engelen zag. Kinderen zijn mystieke kleine wezens. Ze was letterlijk in haar eigen wereld. Ik kon het zien in haar ogen. Ik verbond me met haar wereld. Daarom zijn kinderen zo speciaal. Ze zijn onschuldig en puur.”

De zangeres, die onlangs na jarenlange curatele dit jaar eindelijk haar zeggenschap terugkreeg, is lyrisch over het moment. „Het was magisch, heilig, mystiek, adembenemend. Ik smolt samen met dit prachtige meisje. Een dag om nooit meer te vergeten.”

Britney heeft zelf twee zoons, Sean (16) en Jayden (15). Ze had altijd een sterke kinderwens, maar liet tegen het eind van haar curatele weten dat haar vader haar verhinderde naar de huisarts te gaan om haar spiraaltje te laten verwijderen. In april dit jaar kondigde ze aan zwanger te zijn, maar half mei liet ze weten dat ze het kindje verloren hadden. Haar kinderwens bleef: „We zullen blijven proberen ons prachtige gezin uit te breiden.”