Scarlett Johansson bevallen van tweede kind: zoon Cosmo

Ook Colin Jost heeft woensdag bevestigd dat echtgenote Scarlett Johansson en hij een baby hebben verwelkomd. In een post op Instagram laat de Saturday Night Live-presentator weten dat het kind een jongetje is dat de naam Cosmo heeft gekregen.

„Oké oké, we hebben een baby gekregen”, schreef de comedian nadat verschillende Amerikaanse showbizzsites daar eerder woensdag over berichtten. „Zijn naam is Cosmo en we houden heel veel van hem. Privacy wordt enorm gewaardeerd.”

Cosmo is het eerste kindje voor het stel, dat in oktober trouwde. De Black Widow-actrice is in 2014 al moeder geworden van dochtertje Rose met toenmalig echtgenoot Romain Dauriac.