Scarlett Johansson in diepste geheim bevallen van tweede kind

Of het een jongetje of een meisje is en wanneer en waar de kleine überhaupt ter wereld is gekomen, werd niet bekendgemaakt. Het nieuws over de zwangerschap van Scarlett werd ook pas recent door haar man in het openbaar gedeeld.

Het is het eerste kindje voor het stel dat in oktober vorig jaar trouwde. De Black Widow-actrice was eerder, in 2014, al moeder geworden van dochtertje Rose. Die ze kreeg met haar ex-man Romain Dauriac.