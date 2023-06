Premium Het beste van De Telegraaf

Chantal Janzen laat verstek gaan Donnies dikke ochtendparty mét de middelvinger van feestbeest René Froger

Door Ruud Maas

LANDGRAAF - Een feessie bouwen, zoals de Amsterdammer zelf zou zeggen, kun je wel aan rapper Donnie overlaten. Maar wanneer als grote verrassing René Froger op Pinkpop verschijnt, sluit je als vanzelf aan in een polonaise over de weide. Zelfs als de festivaldag pas net is begonnen.