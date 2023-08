Verloofde Post Malone wees huwelijksaanzoek eerst af

„Het was in een casino in Las Vegas”, blikt de 28-jarige artiest terug in de podcast Call Her Daddy. „Ik had een flink bedrag verloren aan een tafel. We gingen naar boven, ik was stomdronken, en vroeg: wil je met me trouwen? Ik had ook een ring. Ze zei nee en zei: vraag het me morgen. Dus dat deed ik toen ik nuchter was en het was mooi.”

De rapper wist gelijk dat zijn vriendin „de ware” is. „Haar hart is zo enorm”, zegt hij. „Ik wilde altijd al kinderen en een groot gezin. Ik kon gelijk zien dat ze een goede moeder zou zijn. En ze is echt de nummer 1-moeder van het hele universum.”

Post Malone onthulde vorig jaar juni dat hij verloofd was en dat hij vader was geworden van een dochter. De naam van zijn verloofde en kind zijn niet bekend.