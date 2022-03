Tim Hofman te gast bij College Tour over The Voice-uitzending Boos

BnnVara-presentator Tim Hofman zal onder meer bevraagd worden over zijn programma Boos, dat aandacht besteedde aan grensoverschrijdend gedrag bij talentenprogramma The Voice. Meerdere vermeende slachtoffers deden hun verhaal bij het programma. De uitzending werd miljoenen keren bekeken.

Met Ireen Wüst zal het uiteraard gaan over haar indrukwekkende schaatscarrière, die zij pasgeleden afsloot. Met dertien Olympische medailles is Wüst de succesvolste Nederlandse sporter op de Olympische Spelen ooit. Daarnaast was zij de eerste die erin slaagde om bij vijf opeenvolgende Olympische Spelen een gouden medaille te veroveren.

Verder zal ook Christine Lagarde bevraagd worden, de voorzitter van de Europese Centrale Bank. Met haar wordt onder meer besproken hoe zij erin slaagt "dat de euro in stabiel vaarwater blijft" in deze bewogen tijden. Lagarde werd in 1999 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter van het Amerikaanse advocatenkantoor Baker & McKenzie en in 2011 de eerste vrouwelijke directeur van het Internationaal Monetair Fonds.