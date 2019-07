Shawn Mendes voert Top 40 voor het eerst aan

Het succes van Señorita, dat vorige week al vanuit het niets binnenkwam op de eerste plek van de Single Top 100, betekent ook een unicum voor Camila. Ook zij gaat voor het eerst aan kop in de Top 40. Twee jaar geleden schopte ze het met Havana al tot de tweede positie. Het eerste duet van Shawn en Camila, I Know What You Did Last Summer, piekte op de twaalfe plek. Shawn kwam tot deze week niet verder dan de vierde plek, met zijn hits Stitches en There’s Nothing Holding Me Back.

Marco Borsato, Armin van Buuren en Davina Michelle moeten plek maken voor Señorita. Hun hit Hoe het danst zakt twee plaatsen naar nummer 3. Ed Sheeran en Justin Bieber houden met I Don’t Care stand op de tweede plek.

Onderaan de Top 40 is deze week een opmerkelijke rentree. Whitney Houston komt, ruim zeven jaar na haar dood, weer binnen in de hitlijst. De zangeres is te horen op Higher Love, het nieuwe nummer van Kygo dat deze week terug te vinden is op de 38e plek.