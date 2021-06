’Deze actie van de Queen dreef emotionele Harry in armen van Oprah’

Zijn militaire diensttijd is Harry zeer dierbaar. Het verlies van zijn militaire titels zou hem dan ook tot op het bot gekrenkt hebben. Ⓒ Getty Images

Dat prins Harry enige rancune had richting zijn Britse koninklijke familie, dat was wel duidelijk. Toch toonde het explosieve Oprah-interview in april pas hoe diep de woede zat. Een insider van het paleis weet nu te vertellen wat Harry het laatste zetje zou hebben gegeven om zich bij de Amerikaanse talkshow-queen zo te laten gaan.