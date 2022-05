Victoria Beckham: ’Dun willen zijn is ouderwets’

Ook met haar eigen kledinglijn houdt Beckham rekening met het nieuwe schoonheidsideaal. Haar jurken zouden volgens haar dan ook veel beter staan als ze worden opgevuld door rondingen. „Elke vrouw wil een mooi, vol en rond derrière, toch?”, vertelt ze in een interview met Grazia. „Er zijn veel curvy vrouwen in Miami, en ze ownen het echt”, vervolgt ze. „Ze pronken vol zelfvertrouwen met hun lichaam. Ik vond zowel hun houding als hun stijl echt bevrijdend. En als moeder vond ik het geweldig dat Harper in de buurt was van vrouwen die hun rondingen echt vierden en genoten van hoe ze eruitzagen.”

Volgens de mode-ontwerpster is de maat die je draagt dan ook helemaal niet meer van belang. „Het gaat erom dat je weet wie je bent en daar blij mee bent”, verduidelijkt ze. „Ik heb mijn balans gevonden tussen plezier willen hebben en gedisciplineerd zijn in gezond eten en sporten. Als je jonger bent, vecht je tegen die balans, maar nu ik ouder ben heb ik een punt bereikt waarop ik weet hoe die balans eruit ziet. Ik weet gewoon wat voor mij werkt.”

Overigens werd nog niet zo lang geleden bekend dat Victoria al vijfentwintig jaar een strikt dieet volgt. „Sinds ik haar ken, eet ze alleen gegrilde vis en gestoomde groenten. Elke dag. Ze wijkt daar echt zo goed als nooit van af”, aldus haar man David Beckham in de podcast Table 4.