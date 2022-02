Kleindochter (15) Aretha Franklin stelt teleur bij American Idol

„Ik was heel close met mijn oma, ik ging altijd naar haar toe”, licht Grace de relatie tussen haar en Aretha toe aan juryleden Luke Bryan, Lionel Richie en Katy Perry. „Ik denk niet dat ik goed begreep dat ze wereldwijd bekend was, want voor mij was ze altijd gewoon oma.”

Voor haar auditie zingt Grace het nummer Killing Me Softly, in de uitvoering van Lauryn Hill. Maar haar versie blaast de juryleden niet allemaal omver. Volgens Luke is haar optreden „slaperig en ingetogen”. De tiener wordt vervolgens door Katy gevraagd of ze nog een liedje wil zingen, waarna Grace het nummer Ain’t No Way, van haar oma, ten gehore brengt.

’Naar de bar’

Ook deze uitvoering kan niet alle juryleden bekoren. En hoewel Katy zich nog hard maakt om er samen met Grace alles aan te doen om haar naar een hoger niveau te tillen, lijkt het Lionel beter dat ze niet doorgaat, maar thuis verder oefent en het later nog eens zou probeert. Hij wil bovendien niet degene zijn die haar nu door zou laten om haar vervolgens onderuit te zien gaan. Het avontuur houdt voor Grace dus al voortijdig op.

Volgens Katy is dit echter niet de beste beslissing. „Geef haar een kans”, roept ze uit. „Ik weet zeker dat Aretha ook nog niet dé Aretha was die we kennen toen zij voor het eerst ergens binnenkwam, maar dat iemand zei dat ze met haar wilde werken en haar talent verder wilde ontwikkelen.”

De zangeres stormt daarna ’boos’ weg en zegt gekscherend dat ze stopt met het programma en „naar de bar” gaat.