Recensie ’Yol’: Bewegen die heupen al?

De waardering voor de Amsterdams-Turkse band Altin Gün kent geen grenzen. Vorig album Gece werd zelfs genomineerd voor een Grammy. We hoeven niet uit te leggen hoe knap dat is voor een psychedelische folkgroep die door slechts 220 miljoen mensen wereldwijd wordt verstaan. Ook wij hebben geen idee waar het op nieuwe, derde plaat Yol over gaat, maar tóch raakten we deze week bevangen.