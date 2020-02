Martien Meiland terug op de buis als presentator

Martien is inmiddels helemaal gewend aan zijn nieuwe job als presentator. Hij heeft er bovendien weer zin in, laat hij weten in een verklaring. „Ik voel me als een vis in het water tussen al die mooie spullen. En ik merk dat veel verkopers het programma nu kennen. Dus er wordt goed onderhandeld!”

Ook in het tweede seizoen begeleidt Martien mensen uit het hele land die hun bijzondere, waardevolle of antieke spullen aan een panel van professionals willen slijten.

Cash or Trash is vanaf dinsdag 3 maart te zien bij SBS6.