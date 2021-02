Gabriel Rios: ’Alsof slapend deel van mij wakker werd’

Entertainment

Game Of Thrones-actrice: ’Marilyn Manson moet voor altijd achter de tralies verdwijnen’

Game Of Thrones-actrice Esmé Bianco is de nieuwste actrice die zich aansluit bij de vrouwen die zeggen misbruikt, onderdrukt en mishandeld te zijn door Marilyn Manson „Hij is een monster die mij kapot heeft gemaakt, evenals vele andere vrouwen. Hij is een typisch geval van een ’serial predator’, oft...