Dune meeste BAFTA's, The Power of the Dog beste film

Dune won in de categorieën Cinematography, Production Design, Original Score, Sound en Special Visual Effects. Jane Campion won een BAFTA voor haar werk als regisseur voor de film The Power of the Dog. De musicalfilm West Side Story won in de categorie Casting. Daarnaast mocht West Side Story-actrice Ariana DeBose een prijs in ontvangst nemen in de categorie beste actrice in een bijrol. De film CODA kreeg een BAFTA in de categorie Adapted Screenplay.

Will Smith (King Richard) en Joanna Scanlan (After Love) wonnen in de categorieën beste acteur en actrice in een hoofdrol. Verder kreeg de dramafilm Belfast een BAFTA in de categorie Outstanding British Film, heeft de film Licorice Pizza gewonnen in de categorie Original Screenplay en kreeg actrice Lashana Lynch de publieksprijs, de EE Rising Star Award.

Oekraïne

Opvallend dit jaar is de winst van de Amerikaanse CODA-acteur Kotsur in de categorie beste acteur in een bijrol, die hiermee de eerste dove acteur ooit is die een BAFTA verdient in een van de hoofdcategorieën. Ook de winst van regisseur Campion in de categorie beste regie is opmerkelijk, omdat de Nieuw-Zeelandse hiermee pas de derde vrouw ooit is die deze onderscheiding wint. Bovendien is het de eerste keer dat vrouwen tweemaal op rij de award voor beste regie opeisen.

Daarnaast werd dit jaar ook stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne, die ruim twee weken geleden begon toen Rusland Oekraïne binnenviel. Niet alleen droegen sterren strikjes of buttons op hun galakleding in de kleuren blauw en geel, ook spraken onder anderen Benedict Cumberbatch en Stephen Graham zich hierover uit. Zo maakte Cumberbatch in een gesprek duidelijk dat hij mogelijk Oekraïense vluchtelingen in huis gaat nemen en zei Graham dat het „cruciaal” is om de oorlog ook tijdens het evenement te benoemen.