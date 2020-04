Boer zoekt Vrouw: Rennen Milou, nu het nog kan!

De liefde. Soms je moet je ervoor vechten. En soms vecht je ertégen. Met de eindkeuze van de boeren in zicht, was er genoeg ruimte voor de overgebleven kandidaten om nog eens flink de onderlinge concurrentiestrijd aan te gaan, zou je zeggen. Maar het was vooral het innerlijke gevecht dat in de jongste aflevering van Boer zoekt Vrouw in alle hevigheid oplaaide. Ook bij de boeren zelf.