Famke Louise vertelt hoe ze omgaat met beeldvorming over haar lichaam

Ook Miljuschka zelf staat regelmatig in haar ondergoed. „Ik geef letterlijk alles bloot. Het is wel even wat anders dan een receptje koken op tv”, vertelt ze aan het ANP. Zelf plaatste Miljuschka bijna een jaar geleden een ’echte’ foto op social media. „Dat was er eentje van mijn vetrollen. Ik kreeg veel reacties, waaronder ook negatief”, vertelt ze. „Ik dacht: laten we op zoek gaan naar waar al die meningen vandaan komen.”

Een paar jaar geleden ging bij Miljuschka de knop om. „Ik zag opeens: je kan voller zijn, cellulitis hebben én succesvol zijn. Ik heb ervoor gekozen om al die meisjes met een wespentaille te ontvolgen op sociale media. Je kan zelf bepalen wat je ziet, en ik probeer dat opbouwend en vol energie te houden.”

In de documentaire staat Miljuschka regelmatig in haar ondergoed, iets waar ze heel weinig moeite mee heeft. „Al vroeg ik me wel af of er nog eens een dag kwam dat ik m’n kleren aanhoudt”, lacht ze. „Toen ik bij tv begon woog ik 55 kilo, doe daar nu maar 20 kilo bovenop. Ik vond mezelf toen al niet mooi, ik was nooit goed genoeg. Bij 75 kilo plus zit ik heel lekker in m'n vel. Dan denk ik: f*ck it, I own it.”