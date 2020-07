Papa wordt mama in sterk gezinsdrama

De elfjarige Emma en haar tienerzus Caroline hebben een rimpelloze jeugd. Tot hun vader Thomas op een pizza-avond zegt dat hij als vrouw door het leven wil gaan. De meiden barsten in huilen uit, maar zijn beslissing is onherroepelijk: de hormoonbehandelingen en een vaginaplastiek staan al in de agenda. Na de eerste gezinstherapie wil Thomas graag Agnete genoemd worden. Caroline accepteert al snel dat ze nu twee moeders heeft. Maar Emma voelt zich verraden en is bang haar vader kwijt te raken.

Borsten

Duidelijk is dat Reymann haar persoonlijke verhaal door de ogen van Emma laat zien. Het meisje – weergaloos gespeeld door Kaya Toft Loholt – weet zich geen raad met de geslachtsverandering van haar vader. Tijdens een tripje naar Mallorca ziet ze dat Agnete opeens borsten heeft. En op een feestje wordt Emma gepest. „Is het waar dat je vader zijn lul eraf heeft gehakt?”, gniffelen haar vriendjes. Waarna ze zich in een coma drinkt, om alle ellende te vergeten en haar haat jegens Agnete te ventileren.

Het zijn absurde en pijnlijke situaties als deze waarmee Reymann Emma’s (en dus ook haar eigen) innerlijke worsteling op grappige, wrange, maar altijd integere wijze weet te vangen. Zo is A perfectly normal family een treffend geobserveerd portret geworden van een familie in crisis.

✭✭✭✩