The Masked Singer krijgt tweede seizoen

„We kregen net te horen in de auto hier naartoe dat er sowieso een tweede seizoen komt”, zei jurylid Gerard Joling in Beau waarin nagepraat werd over de vrijdag uitgezonden finale. De volgende reeks wordt volgens hem „nog groter.” Het eerste seizoen, dat werd gewonnen door Tania Kross, telde zes afleveringen.

Volgens presentator Ruben Nicolai, die ook bij Beau aan tafel zat, staan de sterren inmiddels in de rij om mee te doen. „Op feestjes zeggen ze allemaal tegen me: ik wil wel in dat pak.”

Naast Tania Kross deden onder meer Guido Spek, Nienke Plas en Tim Douwsma mee.