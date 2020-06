Showbizzwereld na maanden weer bij elkaar

Op de foto, maar wel op afstand. (V.l.n.r.): Gordon, Herman den Blijker, William Rutten, Jim Bakkum en Erik de Vogel. Ⓒ Ferry de Kok

Door de coronacrisis kwam begin maart ook de complete showbizzwereld tot stilstand. Rode lopers werden opgerold en pas deze week door fotograaf WILLIAM RUTTEN weer uit het stof gehaald. Hij opende zijn tentoonstelling Face It in het Museum Hilversum en dat was voor veel geportretteerden reden om elkaar weer eens te treffen.