Pete Hoekstra beledigd door Jort Kelder: ’Dit was onbeschoft’

Grappend vroeg Kelder zich af of er elke vier jaar een rel bij het Capitool is. Hoekstra was hier zichtbaar niet blij mee. „Ik denk dat deze opmerking erg bot was.”

„We hebben duidelijk gemaakt dat dit een vreselijke daad is”, legde de ambassadeur uit. „Dit is niet meer gebeurd sinds 1814. En toen waren het de Engelsen waar we oorlog mee voerden.”

Om het goed te maken wilde Kelder de ambassadeur ’een cadeautje aanbieden’ door een fragment in te starten. Daar zat Hoekstra niet op te wachten. „Ik heb geen cadeau nodig. Het enige cadeau dat ik wil, is eerlijkheid en een fatsoenlijke behandeling. Dit was onbeschoft. Ik ben beledigd.”