Personeel Disney organiseert stakingen

Door de zogenoemde Don’t Say Gay-wet mag er in schoolklassen in Florida tot en met groep 3 niet meer over seksuele oriëntatie of genderidentiteit gesproken worden. Het aangenomen wetsvoorstel zorgde voor ophef, ook omdat Disney in het verleden steun bood aan lhbti-gemeenschappen, maar zich in deze kwestie in eerste instantie op de vlakte hield. Dit had mede te maken met donaties die Disney had gedaan aan conservatieve groepen die zich hard hadden gemaakt voor deze wet. Disney heeft de donaties voorlopig stop gezet.

Medewerkers van animatiestudio Pixar schreven eerder een open brief waarin zij zeiden dat Disney met regelmaat lhbti-verhaallijnen in de Pixar-films heeft geschrapt, wat het concern op nog meer kritiek kwam te staan. Pixar heeft besloten om, in reactie op de hele rel, een zoen tussen twee vrouwen in de nieuwe film Lightyear wel te tonen. Deze was in eerste instantie geschrapt, op aandringen van Disney.

Begin maart waren er protesten bij het gebouw van Disney vanuit de AIDS Healthcare Foundation, om aan te dringen op een verklaring van de directie tegen de nieuwe wet.