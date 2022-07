Lady Gaga huurt beveiliging in voor kleding

Denk je aan Lady Gaga, dan denk je behalve aan haar unieke stemgeluid aan haar bijzondere outfits. Voor haar aanstaande tournee sloeg ze de handen ineen met niemand minder dan Donatella Versace. Het resultaat is een set exclusieve kostuums voor haar Chromatic Ball-shows.

„De kleding, waaronder ontwerpen van Versace, die Lady Gaga zal dragen, is van onschatbare waarde, omdat ze speciaal voor haar zijn gemaakt”, vertelt een insider aan The Sun. „Er zijn veel outfits die 24 uur per dag worden bewaakt, omdat ze zo kostbaar zijn. Haar team wil niet dat ze door iemand worden beschadigd of gezien. Ze houdt van kostuumwisselingen, dus er is veel kleding om te bewaken.”

Om ervoor te zorgen dat het een verrassing blijft hoe Gaga eruit zal zien, is het bovendien al weken verboden om tijdens de repetities te filmen of foto’s te maken. „Het wordt een absoluut spektakel.”