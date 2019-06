Job Gosschalk op huwelijk Katja en Freek

„Job was inderdaad aanwezig op ons huwelijk. Hij was op vrijdag bij de huwelijksvoltrekking, het diner en het feest. Eigenlijk was iedereen op ons huwelijk eregast, maar Job was een speciale. Hij zat naast mij tijdens het eten”, vertelt Katja aan RTL Boulevard. De presentatrice vindt het jammer dat Job sinds de beschuldigingen voornamelijk in het buitenland te vinden is en Nederland schuwt. „Ik ben ontzettend blij en gelukkig dat hij bij ons huwelijk aanwezig was.”

Katja nam het eerder al op voor de oud-Kemna-baas. Ze zei destijds zijn gedrag niet goed te keuren, maar dat het slechts een deel van zijn karakter is. Job bekende eind 2017 dat hij grenzen heeft overschreden en in 2018 stapte hij uit het bedrijf.