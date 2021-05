Belgische prins Joachim (29) afgestudeerd aan Harvard

Royals

Zo ging prins Harry om met suïcidale gedachten van Meghan

Prins Harry sprak openhartig over zelfmoord met Oprah Winfrey in de extra aflevering van de docuserie The Me You Can’t See. Onlangs onthulde zijn vrouw Meghan dat ze kampte met suïcidale gedachten toen ze nog in het Verenigd Koninkrijk woonde.