Ilse DeLange: optredens Dion en Mia waren gewoon niet goed

Ilse DeLange heeft medelijden met het songfestivalduo Mia Nicolai en Dion Cooper. Wel moet de zangeres toegeven dat de optredens van het duo ’gewoon niet goed’ waren, vertelt ze aan RTL Boulevard. Zelf werd DeLange in 2014 samen met Waylon als duo The Common Linnets tweede op het Eurovisie Songfestival in Kopenhagen.