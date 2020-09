Dochtertje voor schaatskoppel Jorrit en Heather Bergsma

Het is het tweede kindje voor Jorrit (34) en Heather (31). De twee schaatsers werden in oktober 2018 al de ouders van zoontje Brent.

Bij de bekendmaking van haar zwangerschap, in februari van dit jaar, liet de geboren Amerikaanse weten per direct een punt te zetten achter haar imposante carrière. „Naast het deelnemen aan de Olympische Spelen was het mijn grootste droom om moeder te worden. Daar ben ik echt blij mee”, liet Heather – die werd geboren met de achternaam Richardson – destijds weten op de website van de Amerikaanse schaatsbond.

„Ik heb twee jaar de tijd genomen om te kijken hoe ik me voelde. Ik heb zojuist besloten dat ik het heel leuk vind om thuis te blijven en al mijn tijd met Brent door te brengen.”

Jorrit en Heather gaven elkaar in 2015 het jawoord. Het stel woont in Oldeboorn, in de gemeente Heerenveen.