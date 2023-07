Tom Cruise wil op z’n 80e nog Mission: Impossible-films maken

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / HH

Als het aan Tom Cruise ligt, is hij op z’n tachtigste nog steeds in de Mission: Impossible-films te zien. De 61-jarige acteur is voorlopig nog niet van plan om te stoppen, zo vertelt hij in een interview met The Sydney Morning Herald.