Emmely de Wilt vervangt zieke Stefan Stasse in Top 2000 dj-team

„Hij is aan de beterende hand, maar moet op doktersadvies absolute rust houden”, aldus NPO Radio 2. Door de afwezigheid van Stefan heeft de zender wat geschoven in de programmering. Annemieke Schollaardt neemt de avonduren van Stefan over en presenteert de ’lijst der lijsten’ tussen 20.00 uur en 22.00 uur. Emmely de Wilt neemt op haar beurt de uren van Annemieke over en is van 06.00 uur tot 08.00 uur te horen.

Emmely maakt zo haar debuut als Top 2000-presentator, net als Leo Blokhuis. Voor Stefan was het zijn achttiende deelname aan de Top 2000 geweest, daarmee is hij recordhouder. NPO Radio 2 sluit dit jaar voor de 21e keer het jaar af met de door luisteraars samengestelde lijst. De Top 2000 begint woensdag, eerste kerstdag.