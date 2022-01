Premium Het beste van De Telegraaf

Met koperplaat en etsnaald de natuur in ’Beste etser’ Charles Donker (81) werkt nog iedere dag

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Charles Donker (81) thuis in de weer met etsplaten. Ⓒ Thijs Rooimans

Charles Donker (81) geldt als een van de beste etsers van Nederland. Het werk van de bescheiden Utrechtse kunstenaar is nu in Parijs te zien, in de door de Amsterdamse kunsthistoricus Frits Lugt opgerichte Fondation Custodia. Onder dezelfde titel D’abord regarder/Altijd kijken is onlangs ook een boek verschenen, waarin zijn mooiste werken uit heden en verleden zijn opgenomen. „Daar ben ik heel blij mee, want ik denk weleens dat etsen is een aflopende zaak.”