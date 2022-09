’The princess’ toont tragedie achter Diana

Wat: documentaire

Regie: Ed Perkins

Haar verhaal is al veel vaker verteld, op heel veel verschillende manieren. Toch is de manier waarop Ed Perkins dit doet in The princess wel weer sterk. Hij laat zien hoe het Britse volk begin jaren 80 hunkerde naar een sprookje. Het schuchtere kindermeisje op wie kroonprins Charles zijn oog had laten vallen, bood afleiding van de sociale onrust en economische malaise. De pers stortte zich dan ook massaal op de 19-jarige Diana, die zich duidelijk nog geen houding weet te geven en in 1981 verlegen op alle verlovingsgeruchten reageert.

The princess laat zien hoe zij haar onwennigheid langzaam van zich afschudt. Eerst leunt ze daarbij op de dertien jaar oudere Charles en is hun aanvankelijke verliefdheid vertederend. Al zien we - zeker met de wetenschap van nu - de verkilling al snel toeslaan. Door haar toegankelijkheid groeit Diana uit tot een publieksfavoriet door wie haar man zich duidelijk steeds meer overschaduwd voelt.

Intussen leeft de buitenwereld intens mee, smult van hun bruiloft, viert feest bij de geboorte van hun zoons. Al wekt het ook verbazing dat Charles zich een uur na de bevalling van de tweede alweer naar het poloveld spoedt waar Camilla Bowles op de tribune zit. Het uitlekken van hun zeer intieme telefoongesprekken zet de bijl aan de wortels van het koninklijke sprookjeshuwelijk. Maar ook van dit drama smult het publiek, gevoed door de Britse boulevardpers en door paparazzi, die met sterke telelenzen blijven jagen op plaatjes van Diana, als een soort (inter)nationale sport.

Schuld

Door zijn slimme montage van mediafragmenten en amateuropnamen slaagt maker Ed Perkins erin The princess in een doorlopend verhaal te vertellen, zonder terug te vallen op ‘praathoofden’ of een voice-over voor duiding en context. Wat opvalt is dat iedereen elkaar daarbij de schuld geeft van de tragedie die zich ontspint. Het volk wijst met een vinger naar de tabloids en de fotografen, zij stellen op hun beurt dat ze enkel bieden waar het publiek om vraagt en geld voor neertelt. De trieste waarheid zal ergens in het midden liggen: het bloed van Diana kleeft aan vele handen en deze documentaire geeft daarvan pakkend rekenschap.

✭✭✭✭ (4 uit 5)