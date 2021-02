Meghan wint zaak tegen Mail on Sunday

De hertogin van Sussex had Associated Newspapers, de uitgever van de krant, aangeklaagd omdat deze begin 2019 delen van een privébrief naar haar vader Thomas Markle had gepubliceerd.

Volgens de rechter had Meghan de ’redelijke verwachting dat de inhoud van de brief privé zou blijven’. „De artikelen van Mail on Sunday hebben die verwachting geschonden.”

De wetgeving rond het copyright van de brief is volgens royaltydeskundige Chris Ship niet duidelijk. Daarom volgt op 2 maart nog een hoorzitting.