Weer zeldzame demo Ed Sheeran onder de hamer

Twee maanden geleden bracht een kopie van Spinning Man al 50.000 pond op. „Het resultaat in september kreeg wereldwijd aandacht in de media, dus het is niet geheel onverwacht dat er nog een cd is opgedoken”, zegt een woordvoerder van het veilinghuis.

De zanger brandde in totaal zo’n twintig cd’s van Spinning Man, waarvan hij er zelf een groot deel in zijn bezit heeft. Het geveilde exemplaar kocht de huidige eigenaar in 2005 van de moeder van de zanger. De geschatte opbrengst van deze cd, die op 24 november samen met Eds tweede album The Orange Room wordt geveild, is 20.000 pond.

Eerder deze maand was er ook al een veiling waarbij 220 spullen van de zanger onder de hamer gingen. De opbrengst daarvan, ruim 400.000 pond, ging naar kinderen en jongeren met een beperking of die kampen met een levensbedreigende ziekte.