Daniël Cohen blij met nieuw ’musicallaboratorium’

Sterren

Soy Kroon twijfelde of hij door wilde gaan met musicals

Soy Kroon twijfelde even of hij door wilde gaan met het spelen van musicals, zegt de acteur tegen het ANP. Kroon is genomineerd in de categorie Beste Mannelijke Hoofdrol in een grote musical bij de Musical Awards, voor zijn rol in ONE de Musical. Hij ziet dat als een aanmoediging om meer musicals te...