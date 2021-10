Alec Baldwin schiet per ongeluk cameraregisseur Halyna Hutchins dood op filmset

Het incident gebeurde tijdens opnames voor de film Rust, een western waar de 63-jarige Baldwin behalve als acteur ook als co-producent voor werkt. Hutchins werd per helikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar zij overleed daar enkele uren later aan haar verwondingen.

Het zou gaan om een wapen dat werd gebruikt in de western die zich in de 19e eeuw afspeelt. „Uit onze eerste bevindingen blijkt dat een scène gefilmd werd toen een schot werd gelost met het vuurwapen, rechercheurs doen onderzoek wat er precies is afgeschoten”, schrijft de korpschef.

Opnames stilgelegd

Het onderzoek naar het incident is nog gaande en er is nog niemand aangeklaagd. Wel zijn de opnames voor de film voorlopig stilgelegd. De western gaat over een bandiet wiens kleinzoon veroordeeld is voor moord en die met hem op de vlucht slaat.

Er zijn strenge regels rondom het gebruik van wapens op filmsets, maar er zijn in het verleden vaker ongelukken gebeurd. Het bekendste incident is dat met Brandon Lee, de zoon van vechtsportlegende Bruce Lee, die in 1993 stierf tijdens het filmen van The Crow nadat hij werd neergeschoten door een pistool dat met losse flodders geladen had moeten zijn.

Baldwin plaatste enkele uren voor het incident nog een foto op Instagram, waar te zien was dat hij op de set aanwezig was. Die foto is inmiddels verwijderd. De acteur is al sinds de jaren tachtig in films en op tv te zien. Hij werd bekend door spraakmakende films zoals The Hunt for Red October en twee verschillende Mission Impossible-films. Zijn parodie op voormalig president Donald Trump bij Saturday Night Live leverde hem vorig jaar veel nieuwe fans op.