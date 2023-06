Docu op NPO 2 toont slopend truckersbestaan

Ons onbezorgde consumptieleventje draait op volle toeren dankzij mensen zoals Petar. Samen met honderdduizenden andere vrachtwagenchauffeurs rijdt hij door heel Europa. Dat zijn ellenlange, eenzame en vermoeiende ritten, langs plekken waar je als toerist niet zo gauw komt. Petar komt onvriendelijke mensen tegen, slaapt in zijn cabine en hangt verder rond met collega’s.

En dat terwijl er thuis een gezinnetje op hem wacht. De trucker kent zijn vrouw en zoontje vooral van de videogesprekken die hij voert. De vraag is dan ook waarom hij voor dit grauwe leven kiest. Vecht hij voor een betere toekomst, of is dat onophoudelijke gereis ook een manier om zijn leven te ontvluchten?

„Toen ik een kind kreeg, viel het vaderschap me niet licht”, zegt Petar in een recent interview. „Gelukkig heb ik in West-Europa de mogelijkheid om ziekteverlof te nemen en in gesprek te gaan met een therapeut. In Oost-Europese landen is dat heel anders. Daar krijg je vaak niet de tijd om aan jezelf te werken.”

De Belgische filmmaker Peter Triest houdt nog regelmatig contact met de trucker. „Hij stuurde me berichten dat de film hem ongelofelijk had geraakt”, zegt de regisseur. „Gelukkig is de band met zijn zoontje nog steeds goed.”

Niet alle truckers zullen zich herkennen in het loodzware en grauwe leven van Petar. Maar Triest wil met A Parked Life vooral eer betuigen. „Aan de ontelbare anonieme mannen die hun dagen in eenzaamheid slijten in de cabine van een vrachtwagen, terwijl hun kinderen thuis vaderloos opgroeien. Is dat dan de Europese droom die we voor ogen hadden?"